Van karpervisser tot kampioenenmaker bij Capelle: een nieuwe start voor Ronald Ermes

Sterke start Capelle, SC Feyenoord struikelt en pijnlijk debuut VOC

Het weekendvoetbal is voor VOC nog even wennen. In en tegen Nieuwenhoorn beleefde de Rotterdamse zondagclub zaterdag een debuut om snel te vergeten. Nee, dan begon Zwaluwen beter in de vierde divisie. De Vlaardingers wonnen voor het eerst in negen jaar de eerste competitiewedstrijd en bezorgden zo een ernstig ziek lid een middag om nooit te vergeten.