Van magische Kuipavond naar bankzitten: Junior en Kris hebben voor Feyenoord zelfs reserverol over

FC Binnenmaas-spits Daan Leggedoor is geblesseerd en zijn terugkeer kan nog enige weken duren. Het was de uitgelezen kans voor de concurrentie om zich in de kijker te spelen en een basisplek af te dwingen. De Kuip en fitheid gooiden echter de glazen in van Junior van Esch en Angelo Puriel.

De jeugdige Van Esch en nieuwkomer Puriel namen bij aanvang van het duel tegen Sliedrecht (3-3) plaats op de reservebank. En dat op een moment dat Van Esch voor een definitieve doorbraak stond. Tegen Pelikaan kreeg hij vorige week zijn eerste basisplek. ,,Ik speelde redelijk en scoorde”, kijkt de 20-jarige spits tevreden terug. ,,De trainer geeft mij veel vertrouwen. Dat geldt overigens ook voor Stijn Remmers, Kris van Efferen en Robin Verhoeven, die geregeld spelen. Allemaal jongens met wie ik al sinds de kabouters voetbal.”

Quote Gelukkig speelt Feyenoord tot maart niet meer op donderdag en hoef ik daarom geen trainingen te missen Junior van Esch

Omdat de kandidaat-spits twee achtereenvolgende donderdagen de training miste, liep hij een tweede basisplek mis. De reden: Feyenoord. ,,Vorige week ben ik meegereisd naar Graz”, verhaalt Van Esch zijn liefde voor de Rotterdammers. ,,En donderdag was ik in de Kuip. Dat kriebelt gewoon. Gelukkig speelt Feyenoord tot maart niet meer op donderdag en hoef ik daarom geen trainingen te missen. Eigenlijk ben ik gestraft omdat ik naar Feyenoord ben gegaan, haha.”

De 19-jarige middenvelder Van Efferen trof overigens eenzelfde ‘Feyenoord- lot’, na twee wedstrijden in de basis gestaan te hebben. In de wedstrijd bij Slikkerveer viel Jannick van der Laan geblesseerd uit waardoor Van Esch nog voor de rust zijn opwachting maakte. Hij tekende voor de gelijkmaker maar miste ook vette kansen op de winnende treffer.

Volledig scherm Daan Leggedoor, hier samen met zijn zus Fee, is voorlopig uitgeschakeld bij Binnenmaas. © Maarten de pater

Rijsoord

De situatie ligt anders bij de van Rijsoord overgekomen Angelo Puriel. Samen met Jianno Andrade dos Reis Borges (Brielle) kwam hij dit seizoen met verwachtingen naar Binnenmaas. Het afgelopen seizoen speelden zij echter niet of nauwelijks en hebben dus tijd nodig om fit te worden.

Op dit moment maakt Puriel de meeste passen in zijn herstel. ,,Door een blessure aan mijn onderrug miste ik een deel van de voorbereiding”, aldus de in Delft woonachtige aanvaller. ,,Maar nu voel ik me weer voldoende fit om te spelen. De laatste weken heb ik minuten in het tweede elftal gemaakt en ben tweemaal ingevallen bij het eerste. Het liefst speel ik op de linkervleugel, maar in het verleden heb ik ook in de spits gespeeld. Mijn streven is zo snel mogelijk vaste basisspeler te worden.”

Volledig scherm FC Binnenmaas-trainer Michel van Noort. © maarten de pater

Puzzelen

Trainer Michel van Noort is helder over ‘de bankzitters’. ,,Angelo is in staat om wat te forceren. Met zijn manier van spelen gooit hij vuur in de wedstrijd. Maar hij zit nog in de fase van optrainen en het maken van minuten.” Wat betreft Van Esch en Van Efferen erkent hij dat hun afwezigheid op de training een punt was dat meewoog bij het maken van de opstelling. ,,Dat zij Feyenoord volgen is hun keuze. Als er dan op de training iemand anders loopt die wél arbeid en inspanning levert, gaat die persoon spelen. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt.”

Van Noort blijft opvallend rustig onder de tegenvallende competitiestart. In vergelijking met het vorige seizoen wijkt zijn selectie nauwelijks af. De verschuiving zit in het stoppen van de naar Brabant verhuisde Michael Mathilda en de overstap van Lars Brinkman naar XerxesDZB, om te kijken waar zijn plafond als voetballer ligt. ,,Het is echt niet zo dat we geen spelers meer overhielden. Zo zijn er jongens uit de jeugd doorgestroomd en is de vorig seizoen uit beeld geraakte Delano Oehlers er weer bij. Maar goed, het is wel elke week puzzelen.‘’

