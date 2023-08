Van Nick Olij tot Mike Eerdhuijzen: dit is hoe Sparta ervoor staat richting de competitiestart

Onzekere toekomst voor Excelsiors uitblinken­de doelman: blijft Stijn van Gassel of niet?

Na de eerste veldtraining blijft één vraag onbeantwoord: blijft Stijn van Gassel of niet? De 26-jarige doelman maakt geen beloftes over zijn toekomst. ,,Ik hoef niet per se weg en als een mooie club komt, ga ik daar eerst goed over nadenken.”