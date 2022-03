Van profvoetballer tot president: Ebi Smolarek verruilde grassprieten voor Poolse spelersvakbond

Feyenoord, Borussia Dortmund, Bolton Wanderers, Polonia Warschau… Ja, het is een CV waarmee hij moeiteloos een sollicitatieprocedure voor het trainersvak had overleefd. Het kompas in Smolarek wees echter een andere route. Hij is niet dagelijks bezig met het verbeteren van spelers, maar met een oplossing zoeken voor hun problemen. De juridische kanten van contracten, ruzies tussen clubs en spelers en dagelijks vergaderen over het welzijn van de leden? Smolarek kan er alles over vertellen.