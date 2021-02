Verdediger Brandon Ormonde-Ottewill van Excelsior in opspraak: ‘Daar moeten we het over hebben’

Op een zijspoor geraakte spelers overtuigen trainer Marinus Dijkhuizen weer bij Excelsior

22 januari Nadat Excelsior dinsdag de kwartfinale van de beker bereikte, hopen de Kralingers ook in de competitie op succes bij TOP Oss. De opstelling van Excelsior is wel anders dan die van dinsdag. Enkele spelers die de laatste weken bankzitter waren, starten nu hoogstwaarschijnlijk in de basis.