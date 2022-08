Verschueren, De Guzmán en Namli, of toch Kitolano, Van Mullem of Mijnans erbij bij Sparta?

,,Op het middenveld ligt het echt heel dicht bij elkaar”, erkent Steijn, die zondag tegen AZ (16.45 uur) alle selectiespelers tot zijn beschikking heeft en ook aanvoerder Adil Auassar weer kan opstellen. ,,We waren tegen Heerenveen in de tweede helft al heer en meester en met name door onze wissels toonden we in de laatste twintig minuten veerkracht. Ik ben blij met al die keuzes. We kunnen per positie en soms per wedstrijd kiezen wat voor speler we nodig hebben.”