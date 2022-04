Victoria’04 in beroep tegen drie schorsingen van een jaar; HWD voorlopig uit competitie na nieuw incident

Voetbalwedstrijd in vierde klasse eindigt in veldslag: ‘Het lijkt heel wat als je het zo terugziet’

Bij Victoria’04 vallen ze van de ene in de andere verbazing. ,,Wij worden in deze zaak ten onrechte aan alle kanten gepakt”, zegt trainer Warry van Wattum. ,,Maar de club is hiermee nog niet klaar, hoor. Er zijn beelden beschikbaar waaruit blijkt dat wij geen partij zijn. Wij gaan tegen het hele verhaal in beroep. Ook tegen die vier punten in mindering. Er is nu door Victoria’04 een advocaat ingeschakeld, die de KNVB gaat sommeren nog eens goed naar deze zaak te kijken.”