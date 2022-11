Vincent van den Berg keert na 182 dagen terug uit voetbalpensioen: ‘Ik begon het zo te missen’

Marouan Azarkan verheugt zich op terugkeer in de Kuip: ‘Ik ga me niet inhouden’

Marouan Azarkan keert zondagmiddag voor even terug in de Kuip. De huurling van Feyenoord komt met Excelsior op bezoek en is niet van plan om zich gedeisd te houden. De aanvaller is vastberaden om aan te tonen dat hij niet zou misstaan bij de Rotterdamse titelkandidaat. ,,Ik weet dat ik goed genoeg ben voor Feyenoord.”

