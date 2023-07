Voetbal zorgt voor verlichting in Oekraïne: ‘Soldaten kunnen zo over iets ‘normaals’ nadenken’

Grootste opvangplek voor Oekraïe­ners ontvangt topvoetbal­lers Sjachtar: ‘Dit zijn speciale landgeno­ten’

Ver weg van het oorlogsgeweld in Oekraïne vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen spelers van topclub Sjachtar Donetsk en vluchtelingen in Vlaardingen. Helen stond met haar zoontje te popelen om haar idolen te ontmoeten. ,,Het is heel belangrijk dat ze hier zijn.”