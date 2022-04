Voetballer breekt been op twee plaatsen: ‘Twee paracetamolletjes waren niet echt toereikend’

Zijn invalbeurt in het duel FC Vlotbrug-VFC was precies 25 minuten oud, toen Noël Bravenboer zijn sliding inzette. Nooit kon de invaller van de zaterdag-derdeklasser uit Hellevoetsluis vermoeden dat het hem een dubbele beenbreuk zou opleveren.

Bravenboer dacht na zijn sliding weer te kunnen opstaan, maar de middenvelder merkte dat zijn onderbeen zwabberde en het niet zou gaan. ,,Dus ik besloot direct weer te gaan liggen”, zegt Bravenboer. ,,Het duurde een half uur tot de ambulance er zou zijn. Ik had twee paracetamolletjes gekregen voor de pijn, maar die waren niet toereikend. Ik was blij toen het ambulancepersoneel me in de ziekenauto had geladen en ik naar Dirksland kon.”

Daar is Bravenboer zondag geopereerd. De breuken in scheen- en kuitbeen zijn gezet en er is een pen in zijn onderbeen geplaatst. De 26-jarige Hellevoeter is een vaste kracht in het tweede elftal van FC Vlotbrug, maar mocht zaterdag invallen.

,,We deden het boven verwachting tegen de koploper. Het was vooral tegenhouden, maar met nog twintig minuten te gaan stond het 0-0. Als de artsen het toestaan, ga ik zeker kijken als de wedstrijd wordt uitgespeeld. De jongens hebben laten weten dat ze tot het gaatje gaan. Als het 0-0 blijft is mijn actie niet voor niets geweest.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.