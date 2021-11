Voetbalmiddag eindigt in nachtmerrie voor scheidsrechter Pieter (55): ‘Mijn aanvaller was heel groot’

Een arm uit de kom, een breuk in de schouder en een zware hersenschudding. Wat een mooie voetbaldag had moeten worden voor Pieter Verwijs (55), eindigde in een nachtmerrie. Nadat hij een wedstrijd in de vierde klasse tussen twee Haagse teams floot, moest de scheidsrechter uit de Rotterdamse regio (hij houdt zijn woonplaats liever geheim uit angst voor represailles) zelfs een nacht in het ziekenhuis blijven.