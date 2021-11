Voetbalmiddag eindigt in nachtmerrie voor scheidsrechter Pieter (55): ‘Mijn belager was heel groot’

Oud-jeugdspe­ler Feyenoord verovert gokmarkt: ‘Ik was zelf niet iemand die veel wedde op wedstrij­den’

Sinds een paar weken is het in Nederland legaal om te gokken op sportwedstrijden. Daar is oud-voetballer van RVVH Robert Kooiman (36) op ingesprongen. Hij is namelijk een van de eigenaren een nieuwe kansspelaanbieder. ,,Stiekem had ik altijd al de behoefte om te ondernemen.”

6 november