Volksheld van Spangen belooft Sparta-aanhang meer geniale ingevingen: ‘Ik zal nooit verstoppertje spelen’

Vaak is het alsof Younes Namli de bal aan een touwtje heeft, wanneer hij namens Sparta over het gras van Spangen slalomt. Soms daarentegen, zoals zondagmiddag in de beginfase van de wedstrijd tegen Willem II, lijkt het alsof dat touwtje steevast knapt wanneer de middenvelder weer een trucje in gedachten heeft. Alleen: van zijn à propos raakt hij in zo’n geval nooit. De volgende keer probeert hij het dan gewoon opnieuw.