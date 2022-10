Voor één Excelsior-speler was bezoek aan Ajax alsnog memorabel: ‘Streep onder verschrikkelijke periode’

DVV’09 apetrots na winst in ‘El Clásico van Flakkee’ op veld 3: ‘Dit is echt zó mooi man, een droom’

Tegen alle verwachtingen in was het underdog DVV’09 dat zaterdag De Jonge Spartaan versloeg, in de drukbezochte eilandclash van Flakkee. Vleugelspits Jurgen van Bergen bleek voorspellende gaven te hebben en lachte zich na de 2-1 zege, verrassend genoeg op het derde veld, een ongeluk.

16 oktober