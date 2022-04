Voor interim-coach Ton Rekelhof wacht een lastige klus: ‘Ik probeer het voetbal leuk te houden’

Deze oud-profs lokken met app jeugd naar de straat: ‘Prachtig als pleintjes­cul­tuur terugkomt’

RVVH-trainer Kevin Vink en AFC-speler Thomas Verhaar hebben een overvolle agenda. Toch vond het duo tijd om zich gezamenlijk in te zetten voor een gemeenschappelijk doel: sportstimulering onder de jeugd. En waar kan dat beter dan op de openbare pleintjes in de wijk. Het leidde tot de oprichting van Stichting Verenigde Straten, een app die het enthousiasme voor de straatsport en het pleintjesvoetbal in het bijzonder weer moet aanwakkeren.

2 april