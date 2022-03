Voor SVH is het na vijf seizoenen in de eredivisie over en uit: ‘Het is een fantastisch avontuur geweest’

Nergens was zaterdagavond aan af te zien dat SVH voorlopig zijn laatste thuisduel in de eredivisiecompetitie speelde. Voor elk thuisdoelpunt in de streekderby werd gejuicht en op de overwinning reageerde het publiek uitzinnig. De bittere waarheid is echter dat SVH volgend seizoen in de eerste divisie zal uitkomen. Hoewel dat een teleurstelling is, lijkt het verdriet bij SVH niet heel groot. Donderdag werd van de Ham verloren waardoor de concurrentie niet meer in te halen is.