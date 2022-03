Voormalig toptalent van Ajax belandde op een zijspoor: ‘Bij Partizan Belgrado hervond ik het geluk’

‘Klasbak voor de klassie­kers’ Daan Hoole droomt na debuut in Omloop van Pa­ris-Rou­baix

Daan Hoole kijkt tevreden terug op zijn optreden in de Omloop het Nieuwsblad. Het goede gevoel is bij de wielrenner uit Zuidland niet gebaseerd op de uitslag, want hij kwam op bijna zes minuten achterstand van winnaar Wout van Aert over de streep.

28 februari