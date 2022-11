Vrees komt uit voor Hollaar: te zwaar programma op World Cup kost hem plek in A-groep op 1000 meter

Als vervanger van de niet fitte Jorrit Bergsma reed Louis Hollaar dit weekeinde, naast de 1500 (vrijdag) en 1000 meter (zondag) ook de halve finale van de massastart. En omdat de mini-marathon voor het eerst gekoppeld was aan de kilometer, wachtte de Reggeborgh-rijder een zware dag. ,,Ik dacht, we moeten het gewoon proberen. Ze denken dat ik een goede massastart kan rijden. Dat heb ik zondag ook wel laten zien in de halve finale.”

De Hoeksche Waarder, die vrijdag nog op de 1500 niet vooruitkwam, won zondag de halve finale van de massastart, samen met de Zwitser Livio Wenger, en was in de eindsprint te snel voor olympisch kampioen Bart Swings. Maar waar Hollaar al voor vreesde, kwam uit. Dat de halve finale ten koste zou gaan van zijn 1000 meter. ,,Ik moest binnen een uur weer rijden en had al veel energie verspeeld.” Hollaar werd laatste op de kilometer en verloor daarmee zijn plek in de A-groep.

Verknald

,,Ik wist dat het zwaar zou worden, en achteraf was het niet slim, maar ik heb zelf de keuze gemaakt om het allebei te doen. Dan ga je daarvoor. Maar ik schaatste technisch de 1000 meter niet goed. Daar baal ik van. Ik heb nu mijn 1000 meter verknald en moet volgende week, tijdens de World Cup in Heerenveen, in de B-groep rijden. Dat is super zonde. Als ik geen massastart had gereden was ik nooit naar de B-groep gegaan. En dat ik daarna ook in de finale niet veel meer waard was, is extra balen. Snel vergeten en de knop omzetten.”