Waarom het opnieuw wisselvalligheid is troef bij Barendrecht

Verwachtin­gen hooggespan­nen bij start vierde divisie: ‘Dat hij kan voetballen kan zelfs een blinde nog zien’

Het is misschien wel de mooiste competitie van de regio: de vierde divisie. Met bijna wekelijks regioderby’s en een spannende titelstrijd in het verschiet. Vanmiddag gaat-ie van start. Deze vier bekende gezichten gaan we dit seizoen na een tijdje afwezigheid ook weer zien.