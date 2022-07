Waarom Leen van Steensel zijn baan bij Sparta voor Barendrecht opzegt: ‘Ik dacht: wat heb ik nou gedaan?’

Slechts een dag nadat hij te horen kreeg dat zijn derde seizoen bij Jodan Boys ook zijn laatste zou zijn, kreeg Van Steensel (38) telefoon uit Barendrecht. ,,Toen is het eigenlijk heel snel gegaan”, vertelt Van Steensel. ,,Als je ergens onverwachts weg moet waar je het heel erg naar je zin hebt, waar het tot dat moment ook hartstikke goed ging, dan is er maar één medicijn: heel snel een nieuwe club vinden. Dat is mij gelukkig gegund.”