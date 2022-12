Wedstrijd Oliveo en Zwarte Pijl gestaakt na commotie over apengeluiden: ‘Trieste middag’

,,Vanuit het publiek klonken er apengeluiden’', verklaarde Zwart Pijl-voorzitter Derrick Echteld. ,,Er ontstond hierdoor wat commotie op het veld. De scheidsrechter wilde verder spelen, maar Oliveo wilde dat niet meer. Volgens Oliveo is de toeschouwer die de apengeluiden van het complex verwijderd. Het is al met al een trieste middag. Ik weet niet of die speler van Oliveo door iemand van Zwarte Pijl is geraakt.’’

Ook Oliveo betreurt de staking. ,,Het maken van apengeluiden is absoluut niet goed te praten’', zegt voorzitter Ronald Laarhoven. ,,Onze ere-voorzitter heeft de persoon van het complex gestuurd. Hij heeft de dader niet herkend, dus we weten niet of hij een lid van Oliveo is. Tien minuten later escaleerde de wedstrijd na een overtreding. Ik kon niet goed zien of het een overtreding van ons of Zwarte Pijl was. Er ontstond een opstootje. Een speler van ons kon net op tijd bukken anders had ie een rechtse directe geïncasseerd. Een ander werd wel geraakt. Zij zijn zich nu aan het beraden of ze aangifte gaan doen. De scheidsrechter wilde na een afkoelingsperiode verder spelen. Mijn spelers voelden zich na de nodige scheldwoorden en gewelddadige uitingen niet meer veilig in het veld.’’