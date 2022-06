Wéér twee versterkingen Sparta: na Lokilo komt ook Saito naar Spangen

Sparta is druk bezig om de vierde versterking in twee dagen tijd aan te kondigen. Nadat vandaag Jason Lokilo al werd gepresenteerd, wordt de huurtransfer van Koki Saito snel afgerond. De 20-jarige Japanner wordt tijdelijk overgenomen van het Belgische Lommel.

Het is de tweede dag op rij dat technisch directeur Gerard Nijkamp met twee versterkingen op de proppen komt. Gisteravond laat arriveerden de Noren Tobias Lauritsen (24) en Joshua Kitolano (20) allebei in Spangen. Zij komen allebei over van Odds BK en maken daar de eerste helft van het seizoen met hun club af. Zij komen eind juli naar Nederland.

Lokilo sluit wel per direct aan. De Belgische aanvaller tekende vandaag voor twee jaar bij Sparta, met een optie op nog een seizoen. Hij komt over van het Poolse Gornik Leczna en trainde vandaag al mee. Lokilo komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en koos al vroeg voor een Engels avontuur, bij Crystal Palace. Daar debuteerde hij in het profvoetbal. Crystal Palace verhuurde hem achtereenvolgens aan FC Lorient in Frankrijk en Doncaster Rovers. Die laatste club nam hem definitief over, voordat Lokilo in de zomer van vorig jaar in Polen tekende.

De volgende versterking is dus Saito, een behendige, multifunctionele aanvaller. Hij ligt nog drie jaar vast bij Lommel en komt op huurbasis over. Hij debuteerde in 2018 bij Yokohama FC in Japan als profvoetballer.



Sparta kent vooralsnog een bedrijvige transferperiode. Eerder deze week kwam Omar Rekik op huurbasis over van Arsenal. Ook Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven), Mike Eerdhuijzen (FC Volendam), Youri Schoonderwaldt (ADO Den Haag), Nick Olij (NAC Breda) en Arno Verschueren (Lommel SK) kozen voor een Rotterdams avontuur.