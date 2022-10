Weerzien met AZ voor Kenzo Goudmijn ook vader-zoonstrijd: ‘Dan zijn we even niet lief voor elkaar’

Voor één Excelsior-spe­ler was bezoek aan Ajax alsnog memorabel: ‘Streep onder verschrik­ke­lij­ke periode’

Kansloos was Excelsior zondagavond op bezoek bij het ontketende Ajax, dat de Rotterdammers als speelbal gebruikte en liet beseffen wat nodig is op absoluut topniveau (7-1). Aangeslagen dropen de spelers van Excelsior af na de harde afstraffing in Amsterdam. ,,Dit is wel heel wat anders dan Telstar-uit.”

17 oktober