Wennen aan het succes van Sparta? Nooit! ‘Zeker nu clubs azen op onze goede spelers’

Sparta is voorlopig dé stuntploeg van de eredivisie: ‘Het valt allemaal de goede kant op’

Dat het ene seizoen het andere niet is, blijkt nu wel bij Sparta. Waar de Kasteelclub een half jaar geleden nog met één been in de Keuken Kampioen Divisie stond, dartelt ze nu door de eredivisie. De 0-4 zege bij Vitesse betekende voor de Rotterdammers de grootste uitzege in de eredivisie sinds 1994.

7 november