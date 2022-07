Werk aan de winkel voor Excelsior: ‘We spelen nog een beetje als een eerstedivisieploeg’

Nederlagen tegen eerstedivisieclubs Almere City en Heracles, een gelijkspel tegen NAC Breda en een nipte zege op FC Dordrecht. Regelmatig werd de afgelopen jaren aangehaald dat aan resultaten in de voorbereiding geen conclusies kunnen worden verbonden, maar toch dringt ook in Rotterdam het besef door dat de promovendus nog allesbehalve de geoliede machine van afgelopen seizoen is.