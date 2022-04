Wieffer voorlopig uit de roulatie bij Excelsior, mogelijk puzzelen tegen MVV

Chacón was woensdag ziek, maar lijkt de ontmoeting in Maastricht te gaan halen. Dat is dus niet het geval voor Wieffer, die het stadion afgelopen vrijdag na de nederlaag tegen Telstar (1-4) op krukken verliet. Gevreesd wordt dat het seizoen erop zit voor de spelmaker, maar mogelijk is Wieffer op tijd hersteld voor de play-offs waaraan Excelsior deelneemt. Zijn enkel is tot grote opluchting in ieder geval niet gebroken.