Winst brengt Nieuwenhoorn vaster op tweede plaats: ‘We zijn defensief kwetsbaar’

,,We zijn achterin toch kwetsbaar”, stak centrale verdediger Mike van der Ruit de hand in eigen boezem. ,,Ze scoren twee keer uit hoekschoppen op momenten dat wij nog staan te overleggen hoe we ons moeten positioneren. Dat mag niet gebeuren, maar ik denk wel dat we deze wedstrijd terecht hebben gewonnen. Gelukkig scoren we nog makkelijker dan dat we de goals tegen krijgen.’’

Als de snelle ‘gatendichter’ in het centrum van de defensie werd Mike van der Ruit gedurende een week of zes erg gemist bij Nieuwenhoorn dat juist in die fase van de competitie flink wat punten verspeelde en zo de koppositie verloor aan titelfavoriet Kloetinge. ,,Ik had een verrekte knieband”, vertelde Van der Ruit. ,,Daar staat zes weken voor. Die moest ik uitzitten. Het was lastig, want het ging wat minder met de ploeg en dan is toekijken het laatste wat je wilt.’’

Nacompetitie

Inmiddels geniet Van der Ruit weer volop van de wedstrijden. Hij heeft de hoop op een kampioenschap nog niet opgegeven, maar de snelle verdediger is reëel genoeg te beseffen dat Nieuwenhoorn na de sloten aan puntverlies in de afgelopen weken bepaald niet kandidaat nummer een is om aan het einde van de rit met een schaal te kunnen pronken. Nacompetitie spelen en wellicht via die weg promoveren, is nu een doel waar Van der Ruit, zich met volle toewijding op richt.

Quote Ik ben gekomen en heb er geen spijt van Mike van der Ruit

,,Dit is alweer mijn vijfde seizoen bij Nieuwenhoorn”, rekent Van der Ruit. ,,Al kan je de twee verloren coronaseizoenen eigenlijk niet meetellen. Ik speel eigenlijk al sinds mijn komst bij Nieuwenhoorn centraal achterin naast Frank Molendijk. Inmiddels voelen we elkaar blindelings aan. Frank is sterk in de lucht. Ik ben snel en meestal op tijd op de plaatsen waar ik moet zijn.’’

Topsport

Spijkenisser Van der Ruit werd al in de F-jeugd van Hekelingen gescout door Feyenoord en doorliep tot zijn achttiende alle jeugdelftallen van de club van Varkenoord. ,,Maar bij mijn overstap naar de A-jeugd hielden door groeipijnen veroorzaakte klachten me bijna een jaar aan de kant”, vertelde de 26-jarige verdediger. ,,Dan ben je je plekje kwijt. Zo hard is topsport wel.’’

Van der Ruit keerde terug naar Spijkenisse waar hij een jaar speelde, voordat hij naar Nieuwerkerk ging, dat toen nog op zondag speelde. ,,Ik heb drie seizoenen bij Nieuwerkerk gespeeld, maar Nieuwenhoorn kwam in beeld toen Nieuwerkerk prestatievoetbal op zaterdag ging spelen en in de vierde klasse moest beginnen”, vertelde de als sport- en bewegingsleider op BSO’s werkzame Spijkenisser. ,,Tim van der Lijn, die ik kende van mijn jaartje bij Spijkenisse, vroeg me of Nieuwenhoorn iets voor me was. Ik ben gekomen en heb er nog een moment spijt van gehad.”

Ondertussen droomt hij van promotie naar de hoofdklasse. ,,Het zou prachtig zijn. We speelden dit seizoen al oefenduels tegen hoofdklassers waarin we echt niet de mindere waren, maar eerst moeten we de nacompetitie bereiken. We spelen nog in het bekertoernooi, dus het is nogal druk. Er zijn blessures in de groep, maar de selectie is breed genoeg om dat op te vangen.’’

Nieuwenhoorn-Heinenoord 5-3 (3-2)

0-1 Ramy Salem, 1-1, 2-1 Jeffrey Burger, 3-1 Melvin Winterberg, 3-2 Dave Kapitein, 4-2 Frank de Regt, 4-3 Arto Diethof, 5-3 Neil Overheid.

