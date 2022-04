Wonderlijke loopbaan bracht Wessel Verhaar via Spanje en de VS van hoofdklasse naar tweede klasse

Of Wessel Verhaar een beetje een voetbaldier is? Ja, dat kan hij niet ontkennen. Vijf dagen per week heeft hij de bal aan de voet, wisselend tussen in de zaal en op het veld. Sinds vorig jaar is de vertrouwde grasmat van VOC weer zijn ondergrond, waar hij met zijn twaalf goals een flinke bijdrage levert aan het ontsnappen uit de onderste regionen van de hoofdklasse.