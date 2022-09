Wouter Burger maakt furore in Zwitserland: ‘Werd bij Feyenoord meer als fan dan als voetballer beoordeeld’

Ballenmeis­je Elles Dambrink staat nu als internatio­nal op WK volleybal: ‘Ahoy is erg indrukwek­kend’

Ze was in 2015 nog ballenmeisje tijdens het EK volleybal. Nu maakt Elles Dambrink zich met het Nederlands team op voor haar eerste WK, dat volgende maand in Nederland en Polen wordt gehouden. Het 19-jarige talent uit Ouderkerk aan den IJssel is hét gezicht van de nieuwe generatie Oranje-internationals.

29 augustus