Wouter Burger met FC Basel Conference League in: deze clubs komt hij in de groepsfase tegen

Gehuurde PSV-back Sambo zit morgen direct in wedstrijd­se­lec­tie Sparta: ‘Wil mezelf laten zien’

Sparta reist morgen met nieuweling Shurandy Sambo (20) af naar Heerenveen voor de openingswedstrijd van de eredivisie, om 20.00 uur. De rechtsback is van PSV gehuurd met een optie tot koop en moet concurreren met Dirk Abels. Zowel op de rechtsbackpositie als op de rest van het veld heeft Sparta-trainer Maurice Steijn ruim keuze, want iedereen is fit.

4 augustus