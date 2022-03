Wubben niet verrast door Spijkenisse: ‘Ik geloof al in handhaving vanaf het moment dat ik terugkeerde’

Door de 2-1 zege op Scherpenzeel passeerde het in ernstig degradatiegevaar verkerende Spijkenisse dinsdagavond weliswaar Achilles’29 op de ranglijst van de hoofdklasse A, maar trainer Peter Wubben blijft voorzichtig met het oog op de komende kelderkraker in Spijkenisse tegen de directe concurrent uit Groesbeek.

,,Achilles ’29 is voor Spijkenisse van oudsher een heel lastige tegenstander”, zegt Wubben. ,,Maar we spelen thuis. Ik schat onze kansen op winst in op 55 procent. Die inschatting had ik ook al gemaakt over onze kansen op winst tegen Scherpenzeel. Gewoon op basis van wat de ploeg afgelopen zaterdag liet zien bij ARC. We wonnen daar niet, maar de spelers raken steeds meer vertrouwd met de manier van spelen die we nastreven.’’

Een basisplaats voor de wedstrijd van zaterdag gaat de sterke invalbeurt die Jari Bendt bekroonde met de winnende goal tegen Scherpenzeel, het jonge talent nog niet opleveren. Toch ziet Wubben de potentie in de jonge aanvaller. ,,Jari is nog niet zover dat hij wekelijk kan starten, maar hij ontwikkelt zich snel’’, zegt de op sportpark Jaap Riedijk teruggekeerde trainer. ,,Als hij die lijn doorzet, is een basisplek een kwestie van tijd.’’

Geloof niet groter

Het geloof in een succesvolle houdini-act is bij Wubben niet groter geworden door de belangrijke midweekse punten die Spijkenisse pakte. ,,Ik geloof al in handhaving in de hoofdklasse vanaf het moment dat ik terugkeerde bij Spijkenisse’’, zegt Wubben, die in november van het vorige jaar de plek voor de groep van de ontslagen trainer Marco van Rijn innam. ,,Dat is de uitdaging die ik ben aangegaan.’’