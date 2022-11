Zeldzaam tussentijds vertrek korfbalcoach: ‘Kreeg het idee dat ik niet mijn eigen opstelling mocht maken’

,,Morgen moeten we beter zijn dan vandaag”, zei Den Hertog tweeënhalf jaar geleden tijdens zijn aanstelling. Het is een uitspraak die hem deze week bewoog zijn contract in te leveren. ,,Ik ben een trainer die graag jeugd inpast, kijkt naar de toekomst en wat jonge spelers waard kunnen zijn voor het team. Ik vind het mijn taak om ook te denken aan wat er over een paar jaar voor team staat. Als de verschillen tussen spelers miniem zijn, ben ik meestal geneigd om voor de jongste te kiezen. Dat gaat met ups en downs, maar daar heeft de club in mijn ogen uiteindelijk het meest aan.”