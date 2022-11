Ziekenboeg Sparta minder vol: eredivisierevelatie heeft drietal er tegen Vitesse weer bij

Waar Sparta vorige week met een 3-1 thuiszege op Fortuna Sittard andermaal bevestigde in uitstekende doen te zijn, was het geblesseerd uitvallen van een drietal spelers een smet op de vijfde thuiszege op rij . Goed nieuws voor de Spangenaren is dat Shurandy Sambo, Tobias Lauritsen en Mica Pinto er zaterdag tegen Vitesse ‘gewoon’ weer bij zijn.

Dat was geen gegeven na de intense strijd tegen Fortuna: Sambo strompelde na afloop met een dikke enkel door de catacomben, Lauritsen had een tik op zijn hoofd gehad en Pinto voelde zijn hamstring trekken. De Luxemburger liet zich vooral uit voorzorg wisselen, maar even leek het er toch op dat de ziekenboeg van Sparta, die met de al langer geblesseerden Jonathan de Guzman, Younes Namli, Omar Rekik en Tim Coremans al goed gevuld was, in rap tempo verder groeide.

Sambo, Lauritsen en Pinto meldden zich begin deze week alweer op het trainingsveld op Nieuw Terbregge, waar het vizier al snel op het duel van dit weekend in Arnhem gericht kon worden. Het drietal is bovendien fit genoeg voor een basisplek in het GelreDome.

Puzzelen

Heetste hangijzer tegen Vitesse is opnieuw hoe Steijn de afwezigheid van De Guzman gaat opvangen. Doet hij dat evenals een week eerder met Sven Mijnans op ‘10' en Koki Saito op rechts, dan betekent het de eerste basisplek van de Japanner buitenshuis. Al valt het te betwijfelen of Steijn er in een uitwedstrijd voor kiest om - evenals tegen Fortuna - vijf aanvallend ingestelde spelers op het wedstrijdformulier bij de basiself te noteren.

,,Ook zoals we de wedstrijd tegen Fortuna eindigden, met Van Mullem op het middenveld, kon mij bekoren”, houdt de trainer zijn opties open. ,,We gaan gewoon kijken hoe we dat kunnen invullen. Superveel opties hebben we daar niet, maar er zijn wel wat mogelijkheden.”

