Zo vader zo zoon: Junior (25) treedt in voetsporen van Mike Obiku als topscorer van Sportclub Feyenoord

Deze club zweert de zondag trouw: ʻAl vrees ik wel dat we straks alleen nog maar zaterdag­voet­bal hebben’

Zondagclubs hadden tot 1 oktober de tijd om aan te geven of zij ‘horizontaal’ wilden overstappen. Dit houdt in dat eerste elftallen de zondag mogen verruilen voor de zaterdag zonder in de kelder van het amateurvoetbal te moeten beginnen. In Rotterdam stonden gistermiddag twee clubs met een verschillende mening tegenover elkaar. COAL, dat uiteindelijk verrassend vóór de zondag koos tegen FC IJsselmonde, dat volledig naar de zaterdag verhuist.

11 oktober