ZPB’er Dentro gelooft in derde kwartfinaleduel: ‘ZPB thuis, gekkenhuis’

Christos Papoukas geniet van ‘vijfde kwart’ bij ZPB: ‘Grootste fout is dat ik nog geen kapsalon heb gegeten’

Met de Griekse waterpoloër Christos Papoukas (27) in de gelederen, won ZPB nipt van ZVL-1886: 9-8. Lekker in de wedstrijd zat Papoukas niet, maar genieten van Nederland doet hij zeker. „Mijn grootste fout is dat ik nog geen kapsalon heb gegeten. Dat is mijn doel”, zegt hij lachend.