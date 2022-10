Zwaluwen en VFC door in districtsbeker, SSS strandt: ‘Hebben verzuimd om met ruimere cijfers te winnen’

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, is Zwaluwen in Klaaswaal niet in de problemen gekomen bij derdeklasser SSS. Patrick Triep brak in de tweede helft de ban door de openingsgoal voor zijn rekening te nemen. Even later passeerde Shelton Wijngaarde vrij ongelukkig zijn eigen keeper en kwam SSS met veel geluk langszij. Invaller Quincy Does tekende uiteindelijk voor de winnende treffer.