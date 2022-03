Zwaluwen-trainer Henk de Zeeuw over korte staking: ‘Ik heb de scheidsrechter zeker niet uitgescholden’

Zwaluwen opende via een benutte strafschop van Stefano Goncalves de score, maar nog voor rust tekende Anouar Tmini voor de gelijkmaker. Scherpenzeel, dat thuis nog met 0-4 onderuit ging, liep in de tweede helft door goals van Mark de Graaf en Nehkomi Veldt uit naar 1-3. Adair Veiga Lopes bepaalde de eindstand op 2-3. In de 75ste minuut legde scheidsrechter Eddy van Yren het duel stil.

Schorsing

Zwaluwen blijft door het verlies op de vijfde plaats in de hoofdklasse A staan en ontvangt nu zaterdag Capelle. ,,Scherpenzeel speelde opeens in een ander systeem en daar hadden we moeite mee’’, verklaart De Zeeuw, die Yasin Malzum wegens een schorsing mist. ,,Capelle is koploper en tegen topploegen spelen we altijd goed.’’