Zwemster Tessa Giele bewijst dat er meerdere wegen naar Rome leiden: ‘Ik kom er zelf wel’

Dat er meerdere wegen naar (de EK in) Rome leiden, bewijst Tessa Giele. Ze is niet in Eindhoven of Amsterdam opgenomen in het High Performance Centre (HPC), maar traint - vaak in de vroege uurtjes - bij haar club in Rotterdam. ,,Ik mocht toen ik jonger was vanuit het RTC in Den Haag niet aansluiten omdat ik te slecht was”, zegt Giele, die de motivatie daardoor niet verloor.