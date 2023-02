Someren/NWC maakt ook op hoogste niveau indruk, maar het team moet wel ‘dorps’ blijven

Na een half jaar is Jimmey Granviel al weer terug bij PSV AV: ‘Was niet het goede moment, maar het ligt niet aan Geldrop’

Uit die eerste goal van afgelopen zondag tegen Reusel Sport zag je dat Jimmey Granviel (24) al even terug was bij PSV AV. Een ingestudeerde corner die werd verzilverd door Granviel was de kroon op het trainingswerk van de club en de doelpuntenmaker, die na een half jaar bij eersteklasser Geldrop nu al weer terug is op het oude nest.