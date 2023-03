SVSH wint derby en steekt draak met SSE: fans verkleden zich als degradatiespook

Programma amateur­voet­bal: Heeze en Geldrop hopen in derby op Het Lambrek de weg omhoog te vinden

Voor de zesde keer staan Heeze en Geldrop zondag tegenover elkaar in competitieverband. Sinds beide ploegen elkaar in het seizoen 2018-2019 voor het eerst troffen in de eerste klasse trok Geldrop twee keer aan het langste eind, won Heeze eenmaal en eindigden twee confrontaties in een gelijkspel.