Zwemmer Korstanje haalt vertrouwen uit eerste WK-finale: ‘Het blijkt dat ik op de goede weg ben’

Nacompetitie Promoveren hoefde Ruinerwold niet, maar na geweldige comeback is het tóch gelukt: ‘Stiekem hoop je er natuurlijk wel op’

Een klassieker om nooit te vergeten, dat was de finale die Ruinerwold zondagmiddag in Willemsoord speelde tegen Mildam. Tot een minuut voor tijd stond de club 0-2 achter, maar een blessuretijd en verlenging later was het ineens derdeklasser.