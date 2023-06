Scheidsrechter Lindhout uit Warmond fluit zaterdag tweede duel op EK onder 21

TOP komt met schrik vrij in Oegstgeest en blijft in Korfbal League 2

De korfballers van TOP Arnemuiden hebben zich zaterdagavond gehandhaafd in de Korfbal League 2, het tweede niveau van Nederland. In de slotronde verloor de ploeg van coach Edwin Coppoolse weliswaar met 21-20 van Fiks. Maar doordat DeetosSnel van Tempo verloor, had dat geen nadelige gevolgen.