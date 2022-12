FCK De Hommel slaakt zucht van verlichting na bereiken kampioenspoule

Met een schuin oog naar de Hoornse derby tussen Hoornsche Veerhuys en Hovocubo was er voor FCK De Hommel al snel niets meer aan de hand. ’t Veerhuys moest immers winnen om FCK van een plaats in de eindronde af te houden. Bij rust stond het al 4-0 voor Hovocubo en kon het in Apeldoorn een versnelling lager schakelen.