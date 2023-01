Silberbauer moet alleen nog knoop doorhakken over inzetten van kersverse vader Bast Dost

Morgen meldt de lange aanvaller zich weer op het trainingscomplex in Overvecht. Dan wordt de beslissing genomen of Dost een dag later tegen Go Ahead Eagles aan de aftrap zal staan. Mocht vermoeidheid hem nog te veel parten spelen, dan zal de door verschillende buitenlandse clubs begeerde Tasos Douvikas de voorkeur krijgen in de punt van de aanval. Verdediger Mark van der Maarel, die tegen de Brabantse club eveneens aan de kant bleef, is er in Deventer hoe dan ook gewoon bij namens FC Utrecht.