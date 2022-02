400 wedstrijden voor Willem Janssen; hoe lang gaat hij nog door? ‘Daar denk je wel meer over na’

napraten Willy Carbo, voormalig prof FC Utrecht en Cambuur: ‘René Hake moest wel ingrijpen’

FC Utrecht won zaterdag met 3-2 van Cambuur. Dat zag ook Willy Carbo (62), voormalig spits van FC Utrecht en Cambuur vanaf de bank in zijn woonkamer in Leeuwarden. ,,De 0-2 achterstand was een geluk bij een ongeluk.”

14:33