Ad Verdonk is opgelucht, maar schrok van opstelling: ‘Van der Maarel, Boussaid en Sylla moeten eruit’

Ben je blij of opgelucht na de eerste competitiezege?

,,Ik voel meer opluchting dan blijdschap, want het was opnieuw geen geweldige wedstrijd. Ik schrok van de opstelling. We speelden met dezelfde ploeg als vorige week tegen Ajax en dat ging niet bepaald geweldig. Mark van der Maarel hoort er al jaren niet in. Hij maakt voortdurend fouten en wijst altijd naar anderen. Ook Othmane Boussaid en Moussa Sylla moeten eruit. De eerste bal van Boussaid zijn ze nog aan het zoeken. Hij is hyperactief en oogt fanatiek, maar rent als een kip zonder kop over het veld. Zijn acties hebben geen enkel rendement, net als die van Sylla. Die schoot zelf, terwijl Bas Dost helemaal vrij voor de goal stond. Dan heb je geen overzicht.”