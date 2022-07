Adam Maher is blij met Fraser, maar de middenvelder blijft op weg naar de uitgang bij FC Utrecht

Dat Adam Maher gaat vertrekken bij FC Utrecht lijkt wel zeker. Feit is echter ook dat de nieuwe coach Henk Fraser hem dolgraag wil houden. ,,Zo lang er niks getekend is, geef ik hier alles”, zei de middenvelder gisteren, na afloop van de oefenwedstrijd tegen KRC Genk (1-2 nederlaag).

De oefenwedstrijd KRC Genk - FC Utrecht (2-1) is net afgelopen als Adam Maher in zijn rug de stem van Minoun Mahi aan hoort zwellen. ‘Blijven, blijven’, roept hij, steeds een beetje harder. En, vervolgens, luidruchtig: ‘Volgend jaar pas cashen, Adam.’ Maher? Hij lacht minzaam. Dan zegt hij: ,,Dat er dingen spelen is duidelijk. Alleen: zo lang er niks getekend is, speel ik gewoon hier en geef ik alles.”

Al een tijdje is bekend dat Maher dit seizoen graag een buitenlands avontuur aan zou gaan. Niet dat hij het gezien heeft in de eredivisie, zo hevig is zijn vertrekwens nu ook weer niet. ,,Ik hoef niet ten koste van alles weg”, benadrukt hij na een oefenwedstrijd tegen de Belgische topclub, waarin hij de tweede helft heeft gespeeld.

Belangstelling

Feit is wel dat de middenvelder, een korte periode bij het Turkse Osmanispor daargelaten, al zijn hele voetballeven in Nederland speelt. Vandaar dat het hem weleens mooi zou lijken, ergens helemaal opnieuw beginnen. En, niet onbegrijpelijk voor een voetballer van eind twintig: een financiële slag te slaan. En belangstelling is er ook genoeg voor Maher. De vraag lijkt slechts wanneer hij de poort van De Galgenwaard uit wandelt.

Al is er op weg naar de uitgang wel één ‘gecompliceerde factor’ factor bijgekomen: Henk Fraser. De nieuwe coach is erg gecharmeerd van de middenvelder en zou graag willen dat hij zijn tot medio 2023 lopende contract gewoon uitdient.

Quote Deze trainer is altijd open en duidelijk. Je weet onder hem waar je aan toe bent Adam Maher

,,Dat voelt als een heel groot compliment”, erkent Maher, die al eerder onder Fraser werkte bij de belofteteams van Oranje. ,,Deze trainer is altijd open en duidelijk. Je weet onder hem waar je aan toe bent. Dat is een prettig gevoel. Aan de andere kant weet je in het voetbal hoe het werkt: het kan zomaar zo zijn dat je over een paar dagen of over een week ergens anders speelt. Maar zover is het pas als alles zwart op wit staat.”

Over transferperikelen gesproken: voorlopig is het op dat front verder even rustig bij FC Utrecht. Quinten Timber wordt nog altijd volop begeerd door clubs uit binnen- en buitenland, maar hij zal pas gaan op het moment dat het juiste bedrag voor hem op tafel ligt. Ook over Nordin Amrabat zijn nog geen concrete ontwikkelingen. De routinier wil nog steeds dolgraag naar Galgenwaard. Alleen wil zijn huidige club AEK Athene hem vooralsnog niet laten gaan.

Hoofdrol Boussaid

Zonder Amrabat en zonder de nog niet geheel fitte aanwinst Bas Dost, speelt FC Utrecht een verdienstelijke wedstrijd tegen KRC Genk. Op het terrein van Alkmaarsche Boys biedt de ploeg van Fraser de Belgische topclub goed partij. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de uitstekend spelende Othman Boussaid. Na rust, wanneer aan beide kanten twee volledig nieuwe elftallen staan, loopt Genk uiteindelijk uit naar 2-1.

Of het de laatste wedstrijd in het FC Utrecht-shirt is geweest, wordt Maher na afloop gevraagd? ,,Het zou kunnen”, antwoordt hij dan. ,,Maar weten doe ik het niet.” Een van de laatste duels dan; dat weet hij waarschijnlijk maar al te goed.

KRC Genk - FC Utrecht 2-1 (1-1). 0-1 Sander van der Streek, 1-1 Andras Nemeth, 2-1 Bilal El Khannous.

