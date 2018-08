ADO wil op zijspoor geraakte Troupée huren van FC Utrecht

Troupée liet vorig jaar al doorschemeren 'niet nog zo'n seizoen' te willen, maar alles wijst erop dat hij ook dit jaar op het tweede plan komt. Nu trainer Jean-Paul de Jong na de afstraffing in Eindhoven (4-0) weer terugschakelde naar een systeem met vier verdedigers, moet de geboren Amsterdammer weer Klaiber voor zich dulden. Ondanks dat die op de radar staat van andere clubs kiest hij ervoor om 'nog een jaar te vlammen bij FC Utrecht'.



Omdat De Jong ook nog over Mark van der Maarel beschikt, die op alle posities in de verdediging uit de voeten kan, is de noodzaak er niet om Troupée achter de hand te houden. De club acht het voor zijn ontwikkeling beter dat hij minuten gaat maken, wat bij ADO zou kunnen omdat die club naarstig op zoek is naar een rechtsback sinds het vertrek van Tyronne Ebuehi naar Benfica.



Troupée brak door onder Erik ten Hag bij FC Utrecht, werd zelfs tot speler van het jaar uitgeroepen in het seizoen 2016/2017, maar verloor daarna mede door een blessure zijn plek aan Klaiber. Naar verwachting wordt de huurdeal snel afgerond. Het staat al vast dat ADO Den Haag geen optie tot koop krijgt.