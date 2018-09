Advocaat gooit het roer om tegen Feyenoord

Door Tim Reedijk Advocaat was niet te spreken over het systeem dat op verschillende manieren al jaren meegaat in de Domstad. ,,Ik vond de dat de spitsen niet echt raad wisten met de manier van spelen. Ik zag ze maandag tegen AZ (oefenwedstrijd, red.): ze zochten waar ze heen moesten. Een positie moet een soort automatisme worden. Niet dat je gaat nadenken: de bal gaat daarheen, dus ik moet me daarheen bewegen. Dat moet een vanzelfsprekendheid worden en dat zie je bijvoorbeeld wel als Oussama Tannane rechtsbuiten staat. Als je er de goede spelers voor hebt is 4-4-2 heel vervelend om tegen te spelen, maar als Tannane niet weet waar hij moet lopen, heb je een probleem.” Met de overstap op 4-3-3 is er toch sprake van een mini-cultuurshock in de Galgenwaard, al maalt de eigengereide trainer daar niet om. ,,De spelersgroep bepaalt het systeem, niet andersom. Je moet een systeem niet heilig verklaren als je er de spelers niet voor hebt. Ik vond niet dat het 4-4-2 goed afgestemd was en dat heb ik eerlijk gezegd.” Qua invulling is de opstelling niet heel anders. Advocaat mist Urby Emanuelson door een schorsing en ook Sander van de Streek is afwezig na zijn botsing met FC Emmen-doelman Kjell Scherpen vorige week. Ook ontbreken Rico Strieder, Jean-Christophe Bahebeck en Nick Marsman nog. Simon Gustafson zakt terug naar het middenveld, Tannane gaat spelen op de rechterflank en Gyrano Kerk keert terug in de basiself als linksbuiten.

Dessers

Maar de grootste verrassing is de centrumspits, Dessers. Hij had onder Jean-Paul de Jong weinig perspectief en tegen Emmen, onder de huidige assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys, zat hij op de bank en zag hij al zijn collega-spitsen invallen: Nick Venema, Simon Makienok en Kerk. Een paar dagen later is hij plotseling de eerste spits van FC Utrecht. ,,Hij klaagde altijd dat hij op de verkeerde positie speelde”, aldus Advocaat. ,,Hij is van origine spits. Nou, dan mag hij in de spits spelen en het laten zien. Hij heeft snelheid en kan goals maken, dat heeft hij bewezen. Andere jongens hebben dat nog niet echt.”



Advocaats debuut is tegen Feyenoord, een weerzien met een trainer waarmee hij persoonlijk een sterke band heeft, Giovanni van Bronckhorst. Advocaat ondersteunde ‘Gio’ in 2016 als adviseur. ,,Feyenoord is een heel vervelende ploeg, maar we moeten. Het ‘mogen’ moeten we maar een keer gaan vergeten, ik vind dat we moeten. We hebben vijf punten uit vijf wedstrijden. De spelers zullen het echt moeten laten zien, dat ze graag willen voetballen en hard willen werken. Dat lieten ze op de trainingen wel zien.”