Afscheidstournee Jens van Doorn bij SVL krijgt vorm: ‘Plaatje bij FC De Bilt ziet er goed uit’

Het twitterbericht van SVL sprak boekdelen. In de kleedkamer gingen de spelers en staf op de foto na de belangrijke driepunter bij Montfoort SV’19. De blijdschap en opluchting droop van de gezichten. The only way is up, stond er bij het bericht. Ofwel: de enige weg is omhoog. Zo feitelijk was het inderdaad voor de hekkensluiter uit Langbroek dat door de precaire situatie in de eerste klasse C een sprong maakte van de veertiende naar de veilige tiende plaats.